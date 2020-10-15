Денис Мантуров обратился к гостям и участникам «Российской промышленной недели»

Объединение на одной площадке нескольких отраслевых выставок позволит на экспертном уровне обсудить широкий круг вопросов развития российской промышленности

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обратился с приветствием к участникам, гостям и организаторам первой «Российской промышленной недели», которая пройдет в здании ЦВК «Экспоцентр» с 19 по 22 октября.

В своем выступлении министр обозначил основные задачи, стоящие перед российским машиностроением в современных реалиях. Это и необходимость импортозамещения, и наращивание экспортной составляющей, и работа по созданию и совершенствованию широкой базы комплектующих.

Также Мантуров положительно оценил инициативу «Экспоцентра» по объединению на одной площадке несколько ключевых промышленных выставок. Что, по его мнению, позволит дать экспертную оценку накопленному отраслью потенциалу, продемонстрирует новейшие инновационные достижения российской промышленности и покажет результаты комплексных мер, оказанных отечественным производителям государством.