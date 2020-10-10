В Киргизии задержан бывший президент Алмазбек Атамбаев

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения политику.

Как сообщили в штабе Социал-демократической партии, спецслужбы задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В настоящее время политик находится в следственном изоляторе и ждет решения вопроса о вынесенной ему мере пресечения. Известно, что задержание произошло в рамках расследования дела о беспорядках в Бишкеке. В Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердили задержание Атамбаева, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе начался режим прекращения огня.