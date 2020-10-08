МВД России объяснило включение Тихановской в базу разыскиваемых лиц

В отношении Тихановской не возбуждено уголовных дел в России.

В пресс-службе МВД прокомментировали включение в список разыскиваемых лиц бывшего кандидата в президенты Белоруссии и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Так, согласно официальному заявлению, в отношении Тихановской не возбуждено уголовных дел. Она разыскивается в рамках противодействия преступности в CНГ, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против глав оппозиции, организовавших Координационный совет. Их обвиняют в попытке захвата власти. В настоящее время шесть из семи членов КС арестованы, а Тихановская находится за границей.