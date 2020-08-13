За сутки в России выявлено 5057 новых случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество инфицированных COVID-19 в России достигло 907758 человек.

За минувшие сутки в России обнаружено 5057 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такие данные представлены оперштабом по борьбе с распространению коронвируса на территории России. Из них в Москве отмечено 692 новых случая инфицирования коронавирусом, а общее количество зараженных в столице достигло 250303 человек.

Всего на территории России зафиксировано 907758 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 716396 человек, скончалось 15384.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее количество инфицированных COVID-19 в мире достигло 20 820 472 человек, выздоровело 13 720 659, скончалось 753 738 человек.