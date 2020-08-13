Эксперты назвали наилучшие дни для приобретения авиабилетов

Покупать билеты на самолет лучше всего в воскресенье, а вот вылетать в пятницу.

Специалисты Express провели собственное исследование и выяснили, когда лучше всего покупать авиабилеты. Так, согласно полученным данным, во время приобретения авиабилетов в воскресенье экономия может составить порядка 4%, что представляет довольно ощутимую сумму при групповой покупке. А вот в среду эксперты не советуют покупать билеты на самолет из-за их более высокой стоимости. При этом вылетать лучше всего в пятницу, так как в этот день недели самые дешевые рейсы. Причем пятничные вылеты могут быть дешевле выходных рейсов до 20%, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что начиная с 17 августа Казахстан начнет восстанавливать авиасообщение с Россией.