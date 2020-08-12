В Японии обнаружили уникальные фрески, предположительно VII века

Исследователи обнаружили изображения восьми буддийских святых, нарисованные на двух колоннах главного зала Хондо местного храма, с помощью инфракрасной фотографии, возраст которых может быть более 1300 лет.

Изображения стоящих святых на колоннах главного зала храма Саймёдзи, который признан национальным достоянием, практически не видны невооруженным глазом, так как колонны почернели от сажи.

Среди исследователей, сделавших открытие, - Нориаки Адзима, профессор истории искусств в Университете Хиросимы, и Юкари Такама, преподаватель Университета Осаки Кёику, который также специализируется на истории искусства. 9 августа они заявили, что есть следы, указывающие на то, что некоторая работа была сделана с картинами, относящимися к периоду Эдо (1603-1867), но оригинальные картины, вероятно, были нарисованы ранее.

По мнению двух исследователей, картины могли датироваться второй половиной седьмого века в период Асука (592-710), поскольку святые напоминают статую Кудара Каннон, национальное достояние, созданное в седьмом веке в храме Хорюдзи (объект Всемирного наследия в Наре). Считается, что восемь буддийских святых, изображенные на рисунках, предлагают людям спасение. Картины святых были найдены на каждой колонне с правой и левой сторон платформы «шумдан» в центре главного зала.

На каждой колонне изображены четыре святых, нарисованные в два яруса на площади около 180 сантиметров в длину от верхней поверхности помоста и около 70 см в ширину. Высота каждого святого составляет около 70 см, на заднем плане были нарисованы толпы, а верхнюю часть колонн украшали арабески. Все святые на картинах стройные и изображены с тяжелым верхом. У них маленькие глаза, вертикальная переносица и толстый подбородок. Сообщается, что святые были окрашены в яркие цвета.

Йошитака Арига, приглашенный профессор истории живописи в Токийском университете искусств, возглавляющий комитет, созданный храмом Хорюдзи для сохранения и использования фресок храма, выразил сомнения по поводу веры в то, что изображения относятся к периоду Аска.

«То, что буддийские картины были нарисованы на колоннах, является важным открытием, но немыслимо, что они относятся к периоду Аска, учитывая тему и композицию картин», - сказала Арига. «Исследователям необходимо продолжить изучение, чтобы определить, когда и почему были нарисованы картины».

Храм Саймёдзи известен как один из трех основных древних храмов в районе Кото, который расположен в северо-центральной части нынешнего Хигаси-Оми, префектура Сига. Считалось, что главный зал храма был построен в начале 13 века и был отреставрирован до своего нынешнего состояния в середине 14 века.

Часть изображений святых на колоннах видна, но исследования рисунков не проводились, поскольку на платформе шумидана слишком много буддийских статуй, чтобы можно было разместить оборудование для их фотосъемки, пишет The Asahi Shimbun.