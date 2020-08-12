Ученые объяснили, почему одни смертельно заболевают COVID-19, а другие - нет

Полученные данные свидетельствуют о том, что основное различие связано с тем, как «эволюционно древняя врожденная иммунная система пациента» реагирует на инфекцию COVID-19.

Исследователи Стэнфордского университета точно определили причину, по которой одни пациенты смертельно заболевают инфекциями COVID-19, а другие - нет. Новое исследование выявляет иммунологические отклонения и упущения в выборке, расхождения, которые, по мнению исследователей, различают тяжелые и легкие случаи новой инфекции.

Полученные данные свидетельствуют о том, что основное различие связано с тем, как «эволюционно древняя врожденная иммунная система пациента», отвечающая за обнаружение и уничтожение вредоносных вирусов и патогенов, реагирует на инфекцию COVID-19.

«Эти результаты показывают, как иммунная система дает сбой во время коронавирусных инфекций, приводящих к тяжелым заболеваниям, и указывают на потенциальные терапевтические цели», - сказал старший автор исследования Бали Пулендран, доктор философии, профессор патологии, микробиологии и иммунологии в Стэнфордской школе медицины.

В процессе исследования были изучены иммунные ответы 76 человек, инфицированных коронавирусом, и 69 здоровых людей. Исследователи обнаружили, что в тяжелых случаях COVID-19 многие пациенты обладают «повышенным уровнем молекул, способствующих воспалению». Было доказано, что три из этих молекул связаны с воспалительными заболеваниями легких в дополнение к другим, «но ранее не проявлялись при инфекциях COVID-19».

«Эти три молекулы и их рецепторы могут представлять собой привлекательные терапевтические мишени в борьбе с COVID-19», - сказал Пулендран.

Ученые также обнаружили повышенные уровни бактериального мусора, такого как бактериальная ДНК и материалы клеточных стенок, в крови пациентов с COVID-19 с тяжелыми случаями заболевания. Чем больше мусора, тем больнее пациент и тем больше провоспалительных веществ циркулирует в его или ее крови. Результаты показывают, что в случаях тяжелой формы COVID-19 бактериальные продукты, обычно присутствующие только в таких местах, как кишечник, легкие и горло, могут попадать в кровоток, вызывая усиленное воспаление, которое передается во все точки через кровеносную систему.

Результаты заставили исследователей задаться вопросом: если пронумерованное присутствие обнаруженных молекул отделяет легкие инфекции COVID-19 от тяжелых, и кровоток не производит их сам по себе, откуда они берутся? Профессор Пулендран считает, что они происходят из тканей в других частях тела, предположительно из очага инфекции - в данном случае из легких пациента, пишет The Jerusalem Post.