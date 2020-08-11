Ожирение становится фактором риска тяжелого заболевания COVID-19

Врачи Йельской медицины заявили, что ожирение может повысить вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Пожилой возраст уже давно признан ведущим фактором риска тяжелого заболевания COVID-19 , но ожирение - даже среди молодых людей - становится серьезной проблемой.

Анна Ястребофф, доктор медицинских наук, эндокринолог Йельской медицины и врач по лечению ожирения, считает, что имеющиеся на данный момент данные вызывают беспокойство.

«Все мы знаем, что пожилой возраст является самым большим фактором риска. Но ожирение становится одним из следующих по значимости», - говорит д-р Ястребофф. «Кроме того, если учесть другие заболевания, связанные с серьезностью COVID-19, такие как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания или гипертония, ожирение является общей причиной, лежащей в основе всех них».

И похоже, что именно лишний вес является проблемой, а не другие заболевания, которые он вызывает.

«Ранние данные подтверждают, что ожирение является независимым фактором риска, а это означает, что если вы контролируете диабет, проблемы с сердцем, гипертонию и другие заболевания, ожирение - само по себе хроническое заболевание - потенциально может быть объединяющим заболеванием, участвующим в обострении COVID-19», - говорит доктор Ястребофф.

Фактически, одно исследование, проведенное в Нью-Йорке, показало, что ожирение является более сильным фактором, предсказывающим госпитализацию по поводу COVID-19, чем высокое кровяное давление, диабет или рак - или даже болезнь легких, почек или коронарной артерии.

Другое исследование, в котором изучались госпитализированные пациенты с COVID-19 в возрасте до 60 лет в Нью-Йорке, показало, что люди с ожирением в два раза чаще попадают в больницу и даже с большей вероятностью нуждаются в интенсивной терапии, чем те, у кого его нет.

Ожирение определяется как индекс массы тела (ИМТ, значение, определяемое на основе роста и веса человека), равный или превышающий 30. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 42% взрослых американцев страдают ожирением. Кроме того, почти 50% чернокожих и 45% выходцев из Латинской Америки страдают ожирением, что вызывает особую озабоченность, учитывая, что COVID-19 непропорционально влияет на эти группы населения.