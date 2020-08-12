Синоптики оценили возможность выпадения снега в Москве

В Москве ожидается похолодание, но снег столице не грозит.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк оценила появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Москве может выпасть снег. По ее словам, хотя на Европейской части России действительно ожидается похолодание, снег Москве не грозит. Смешанные осадки могут выпасть только на побережье Баренцева моря, пишет РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, уже начиная с сегодняшнего дня в столице ожидается похолодание. Температура воздуха в дневные часы не превысит 16-18 градусов тепла. При этом общий температурный режим будет ниже климатической нормы на 3-5 градусов не только в Центральной России, но и в южных регионах страны. Похолодание будет сопровождаться дождями.