ВОЗ проверит данные о российской вакцине от COVID-19

Проверка препарата начнется после того, как российская сторона передаст все необходимые данные о вакцине специалистам ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила проведение переговоров с российскими ученым, разработавшими и зарегистрировавшими первую в мире вакцину от коронавируса. В организации заявили, что приветствуют усилия России по борьбе с пандемией и собираются проверить все данные об испытаниях нового препарата на каждом этапе исследования для того, чтобы убедиться в безопасности вакцины. Специалисты ВОЗ приступят к исследованиям, как только российские ученые предоставят информацию о препарате, пишет РБК.

Напоминаем, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.