Экспорт нефтепродуктов из России в США подскочил до 16-летнего максимума

Экспорт нефтепродуктов из России в США в первой половине 2020 года увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув самого высокого уровня с 2004 года.

Экспорт нефтепродуктов из России в США в период с января по июнь 2020 года подскочил до 9,1 млн тонн по сравнению с 4 млн тонн за тот же период в 2019 году.

По данным таможни, США были вторым по величине покупателем нефтепродуктов из России - на их долю приходилось 12% экспорта российских нефтепродуктов - после Нидерландов, на долю которых приходилось 16,3% всего экспорта нефтепродуктов.

Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), Штаты с апреля прошлого года импортируют больше российских нефтепродуктов. В первой половине 2020 года американские импортеры явно сочли российские нефтепродукты более привлекательными с точки зрения ценообразования, и им также пришлось заменить нефтепродукты из Венесуэлы, которая находится под санкциями США.

США увеличивали импорт мазута из России в течение последних полутора лет после того, как США ввели санкции в отношении экспорта Венесуэлы, сообщило в прошлом месяце агентство Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon. Тяжелая нефть Венесуэлы подходит для переработки на комплексных нефтеперерабатывающих заводах на побережье Мексиканского залива США, но санкции перекрыли потоки венесуэльской нефти в Соединенные Штаты.

В прошлом году, когда США начали вводить санкции в отношении режима Николаса Мадуро, нефтепереработчики начали увеличивать импорт мазута из России, импортировав рекордный объем в 11 млн тонн за полный 2019 год, что вдвое превышает импорт мазута из России в 2018 году.

В июле 2020 года Россия экспортировала в Соединенные Штаты 1,078 млн тонн мазута, что составляет более 7 млн баррелей, что на 16% больше, чем в июне, поскольку переработчики США были вынуждены заменить утерянные баррели венесуэльской тяжелой нефти из-за санкций США в отношении Каракаса, пишет oilprice.