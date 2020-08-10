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Малыши, использующие сенсорные экраны, более внимательны

10.08.2020 19:24
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Малыши, использующие сенсорные экраны, более внимательны

Согласно новому исследованию, малыши, которые ежедневно часто используют сенсорный экран, быстрее находят цели, которые выделяются во время визуального поиска.

Исследовательская группа из Лондонского университета и Королевского колледжа Лондона считает, что полученные ими результаты важны для растущей дискуссии о влиянии экранного времени на малышей и их развитие.

В проекте TABLET в Центре развития мозга и когнитивного развития Биркбека принимали участие 12-месячные младенцы, у которых были разные уровни использования сенсорных экранов. Исследование проводилось в течение следующих 2,5 лет и родители доставляли детей в лабораторию в 18 месяцев и 3,5 года.

Во время 18-месячных и 3,5-летних посещений малыши участвовали в решении компьютерной задачи, в которой их учили искать красное яблоко среди разного количества синих яблок (простой поиск) или синих яблок и дольками красного яблока (сложный поиск). Устройство для отслеживания движения глаз отслеживало их взгляд и визуально награждало ребенка, когда он находил красное яблоко, позволяя ему выполнить задание, даже если он был слишком молод, чтобы устно описать то, что он делал.

«Мы обнаружили, что и в 18 месяцев, и в 3,5 года пользователи с высоким тачскрином быстрее, чем пользователи с низким уровнем доступа, находили красное яблоко, когда оно выделялось среди синих яблок. Когда яблоко было труднее найти, не было разницы между группами пользователей» - говорит соавтор работы доктор Рэйчел Бедфорд из Института психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) Королевского колледжа Лондона. «Что нам нужно знать дальше, так это то, приносит ли эта разница во внимании пользу или вред их повседневной жизни. Важно, чтобы мы понимали, как использовать эту современную технологию таким образом, чтобы получить максимальную выгоду и минимизировать любые негативные последствия для детей».

Ведущий исследователь профессор Тим Смит из Центра развития мозга и когнитивного развития Биркбека говорит:

«Использование смартфонов и планшетов младенцами и детьми ясельного возраста быстро ускорилось. Первые несколько лет жизни имеют решающее значение для развития у детей способности сосредотачивать свое внимание на соответствующей информации и игнорировать отвлекающие факторы - ранние навыки, которые, как известно, важны для дальнейшей академической успеваемости. Растет беспокойство по поводу того, что использование сенсорного экрана малышами может негативно повлиять на их развивающееся внимание, но этот страх не основан на эмпирических данных».

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