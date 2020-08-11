Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19

В ведомстве подчеркнули допустимость раннего выпуска на рынок созданного препарата, что было согласовано с экспертами.

Начальник отдела организации фармаконадзора управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев ответил на призыв отложить регистрацию разработанной в России вакцины. По его словам, совершенно нормально регистрировать созданный препарат во время ранних стадий клинических исследований и такие схемы ввода препаратов используют и в США и в Европе. При этом в случае российской вакцины препарат выпускается на рынок при жестко контролируемых условиях. Он особо подчеркнул, что протокол ранней регистрации препарата был согласован с экспертами, а в пострегистрационном периоде будет проводиться большое многотысячное исследование с тотальной фиксацией данных о вакцинированных, поствакциональных осложнениях и случаях заболевания COVID-19, пишет РБК.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с требованием приостановить регистрацию новой российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.