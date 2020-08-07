Древние ремесленники Аравии изготовляли рифленые метательные орудия

Ученые обнаружили независимые изобретения метательных наконечников на разных континентах.

Исследователи предполагают, что мастера неолита в Южной Аравии создавали сложное каменное оружие, предназначенное как для использования, так и для демонстрации их художественных навыков.

Наконечники копий и наконечники стрел, созданные 8000 лет назад на территории современного Йемена и Омана, были изготовлены с использованием рифления, процесса, впервые использованного в Северной Америке тысячи лет назад, но была разница.

В Северной Америке почти все рифления на метательных снарядах выполнялись возле базы, поэтому орудие можно было прикрепить веревкой к стреле или древку копья. Однако на некоторых арабских остриях имелась канавка, не имевшая практического значения, например, возле острия.

«Конечно, мы не можем сказать наверняка, но мы думаем, что это был способ для опытных мастеров-инструментальщиков сигнализировать о чем-то другим, возможно, что он хороший охотник ... или ловко владеет руками», - говорит антрополог Джой МакКорристон из Университета штата Огайо (OSU), США, соавтор исследования. «Это показало, что он был хорош в том, что делал. Это могло улучшить положение человека в обществе».

Исследователи из Французского национального центра научных исследований (CNRS), Института истории человечества Макса Планка в Германии и OSU изучили метательные орудия на двух археологических раскопках: Манайза в Йемене и Ад-Дахариз в Омане.

По словам Реми Крассара из CNRS, ведущего автора исследования, обнаружение канавок за пределами Северной Америки было важным открытием.

«Эти рифленые наконечники до недавнего времени были неизвестны на планете», - говорит он. «Так было до начала 2000-х годов, когда первые единичные экземпляры этих объектов были обнаружены в Йемене, а совсем недавно в Омане».

«Открытие является одним из лучших примеров «независимых изобретений» на разных континентах», - говорит Майкл Петраглиа из Института Макса Планка. «Учитывая их возраст и тот факт, что рифленые наконечники из Америки и Аравии разделены тысячами километров, между ними нет никакой культурной связи. Это яркий и превосходный пример культурной конвергенции или независимого изобретения в истории человечества».

В рамках своего исследования у ученых был опытный техник по кремневому щелчку - формированию камней - который пытался создавать метательные орудия таким же образом, как это, по мнению исследователей, делали древние аравийцы, пишет журнал Cosmos.