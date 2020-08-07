Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 АВГ, 14:35 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

11 АВГ, 14:35 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Древние ремесленники Аравии изготовляли рифленые метательные орудия

07.08.2020 21:04
Комментарии
Древние ремесленники Аравии изготовляли рифленые метательные орудия

Ученые обнаружили независимые изобретения метательных наконечников на разных континентах.

Исследователи предполагают, что мастера неолита в Южной Аравии создавали сложное каменное оружие, предназначенное как для использования, так и для демонстрации их художественных навыков.

Наконечники копий и наконечники стрел, созданные 8000 лет назад на территории современного Йемена и Омана, были изготовлены с использованием рифления, процесса, впервые использованного в Северной Америке тысячи лет назад, но была разница.

В Северной Америке почти все рифления на метательных снарядах выполнялись возле базы, поэтому орудие можно было прикрепить веревкой к стреле или древку копья. Однако на некоторых арабских остриях имелась канавка, не имевшая практического значения, например, возле острия.

«Конечно, мы не можем сказать наверняка, но мы думаем, что это был способ для опытных мастеров-инструментальщиков сигнализировать о чем-то другим, возможно, что он хороший охотник ... или ловко владеет руками», - говорит антрополог Джой МакКорристон из Университета штата Огайо (OSU), США, соавтор исследования. «Это показало, что он был хорош в том, что делал. Это могло улучшить положение человека в обществе».

Исследователи из Французского национального центра научных исследований (CNRS), Института истории человечества Макса Планка в Германии и OSU изучили метательные орудия на двух археологических раскопках: Манайза в Йемене и Ад-Дахариз в Омане.

По словам Реми Крассара из CNRS, ведущего автора исследования, обнаружение канавок за пределами Северной Америки было важным открытием.

«Эти рифленые наконечники до недавнего времени были неизвестны на планете», - говорит он. «Так было до начала 2000-х годов, когда первые единичные экземпляры этих объектов были обнаружены в Йемене, а совсем недавно в Омане».

«Открытие является одним из лучших примеров «независимых изобретений» на разных континентах», - говорит Майкл Петраглиа из Института Макса Планка. «Учитывая их возраст и тот факт, что рифленые наконечники из Америки и Аравии разделены тысячами километров, между ними нет никакой культурной связи. Это яркий и превосходный пример культурной конвергенции или независимого изобретения в истории человечества».

В рамках своего исследования у ученых был опытный техник по кремневому щелчку - формированию камней - который пытался создавать метательные орудия таким же образом, как это, по мнению исследователей, делали древние аравийцы, пишет журнал Cosmos.

«Он сделал сотни попыток научиться это делать. Это сложно, и кремневый инструмент поломал многие из его работ, в попытках научиться делать это правильно», - говорит МакКорристон.

Комментировать (без регистрации)
Исследование: более быстрые темпы эволюции связаны с крошечными геномами
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II
Политика

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину
Политика

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему
Экономика

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток
Экономика

Новости бизнеса

В России сократилось количество малых и средних предприятий

В России сократилось количество малых и средних предприятий

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Узнай, страна!

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

Новости дня

12:17 В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:56 Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
11:36 ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды
11:13 В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки
10:57 В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку
10:31 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:54 МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе

Узнай, страна!

14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
10:57 Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
10 АВГ, 12:33 Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо
10 АВГ, 12:17 В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter