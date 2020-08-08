За сутки в России зафиксировано 5212 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество инфицированных в России достигло 882347 человек.

За минувшие сутки в России обнаружено 5212 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 691 случай инфицирования медики зафиксировали в Москве, 161 - в Подмосковье, а 155 - в Санкт-Петербурге.

Всего в России зафиксировано 882347 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 690207 человек, скончалось 14854.

Общее количество зараженных коронавирусом в мире составляет 19 620 452 человека, выздоровело 12 595 354, скончалось 726 329 пациентов.