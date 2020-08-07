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Ураганы в Атлантике связаны с погодной системой в Восточной Азии

07.08.2020 19:40
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Ураганы в Атлантике связаны с погодной системой в Восточной Азии

В разгар нового сезона ураганов в Атлантике ученые обнаружили новое влияние на развитие тропических циклонов.

Исследователи из Университета Айовы определили связь между климатической системой в Восточной Азии и частотой тропических штормов, которые развиваются в Атлантическом океане и могут перерасти в ураганы.

В новом исследовании показано, что Восточноазиатский субтропический реактивный поток (EASJ) - это ветровая река верхнего уровня, которая берет свое начало в Восточной Азии и движется с запада на восток по всему миру, несет с собой атмосферное явление, называемое волной Россби.

Волны Россби естественным образом возникают в океанах и атмосфере Земли, формируясь из-за вращения планеты. Исследователи говорят, что волны Россби плывут по EASJ к Северной Атлантике, когда в Атлантике наиболее вероятно образование тропических циклонов. Волны влияют на сдвиг ветра, ключевой элемент в формировании тропических штормов.

«Когда EASJ сильнее, он может усилить эту картину, что приведет к более сильным связям и более сильному сдвигу ветра в Северной Атлантике», - объясняет Вэй Чжан, климатолог из IIHR-Hydroscience & Engineering в Айове. «Мы обнаружили сигнал (волны Россби) о сдвиге ветра и что этот сигнал исходит с запада, через Азию, через Атлантику, через Восточноазиатский субтропический реактивный поток».

Ученые, почти за 40-летний период, наблюдали атлантические тропические циклоны в период пика формирования, с августа по ноябрь, и их связь в тот же период с активностью EASJ с июля по октябрь. Они проанализировали различные наборы данных, а также базу данных Национального центра ураганов в период с 1980 по 2018 год, чтобы найти закономерности, связанные между тропическими циклонами, генерируемыми в Атлантике и EASJ. На основе этой информации ученые определили, что более сильный EASJ связан с меньшим количеством атлантических тропических циклонов.

Теперь ученые пытаются понять, насколько обнаруженная система может быть предсказуемой, чтобы стать полезным инструментом для прогнозирования образования тропических циклонов в Северной Атлантике, пишет EurekAlert.

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