Количество экстремальных засух в Европе увеличится в 7 раз к 2100 году

Группа международных ученых заявила, что к 2100 году Европа может пострадать от семикратного увеличения числа рекордных засух, если не будут ограничены выбросы парниковых газов.

Экстремальная засуха поразила Центральную Европу летом 2018–2019 годов и отрицательно повлияла на примерно 5 часть посевных площадей. Группа ученых из Центра экологических исследований Германии и Чешского университета естественных наук использовала климатические модели, чтобы определить, сколько двухлетних засух может произойти при различных сценариях будущих выбросов в атмосферу.

Исследователи обнаружили, что риск двухлетней засухи может быть уменьшен вдвое, если выбросы будут ограничены умеренным уровнем, что уменьшит масштабы пораженных земель на 37%. А при наихудшем сценарии с высокими выбросами во второй половине века количество таких продолжительных засух возрастет в 7 раз. При этом площадь пахотных земель, затронутых засухой будет включать более 40 млн гектаров возделываемых земель, пишет Nature.