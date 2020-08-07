Польша поможет Украине вернуть Крымский полуостров

Варшава собирается отстаивать украинские интересы в ОБСЕ.

Президент Польши Анджей Дуда во время инаугурации заявил, что Варшава поможет Киеву восстановить территориальную целостность страны, а именно вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины. По его словам, польская сторона собирается отстаивать украинские интересы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Также он отметил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и действовать "ради безопасности" страны и "всего континента", пишет РИА Новости.

Справка

В июле текущего года польский лидер Анджей Дуда второй раз стал главой государства. Отмечается, что он одержал победу во втором туре президентских выборов с минимальным перевесом. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование состоялось по почте.