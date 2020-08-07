Польша поможет Украине вернуть Крымский полуостров
Варшава собирается отстаивать украинские интересы в ОБСЕ.
Президент Польши Анджей Дуда во время инаугурации заявил, что Варшава поможет Киеву восстановить территориальную целостность страны, а именно вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины. По его словам, польская сторона собирается отстаивать украинские интересы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Также он отметил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и действовать "ради безопасности" страны и "всего континента", пишет РИА Новости.
Справка
В июле текущего года польский лидер Анджей Дуда второй раз стал главой государства. Отмечается, что он одержал победу во втором туре президентских выборов с минимальным перевесом. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование состоялось по почте.
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Даже если все жители полуострова будут категорически против? Зачем обещать то ,что ты заведомо никогда не сможешь сделать?! Подскажите Дуде посмотреть интервью Гордона с Лукашенко, очень уж там хорошо белорусский лидер описывает пох*истическое отношение руководства Украины к полуострову. Кто захочет жить в такой стране, в которой тебя не то, что не хотят защищать, но и используют постоянно как разменную монету при любом удобном случае.