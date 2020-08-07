Пушков оценил версию о провокации Украины при аресте россиян в Белоруссии

Задержание 33 россиян в Белоруссии произошло из-за провокационных действий спецслужб Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил версию о провокации со стороны Украины в деле о задержании 33 россиян на территории Белоруссии. По его словам, главное в этом случае даже сам факт провокации, а то, что белорусский лидер Александр Лукашенко на эту провокацию поддался. Пушков подчеркнул, что с тем опытом, который есть у Лукашенко, он должен был сначала проверить полученную информацию, а уже потом скандально обвинять "во всех грехах Россию". Сенатор считает, что президент Белоруссии прекрасно понимал последствия своих действий, отметив, что проверка не проводилась в том случае, если ситуация была выгодна главе государства, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от спецслужб Украины поступила информация о том, что на территорию страны проникла группа диверсантов из 30 человек.