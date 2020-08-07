Лукашенко: сигнал о проникновении боевиков с юга получен от Украины

На территорию Белоруссии с юга проникла группа боевиков, численностью до 30 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о том, что в страну с юга проникла группа боевиков получена от спецслужб Украины. По его словам, украинская сторона сообщило о переходе границы группой до 30 человек. Однако белорусский лидер считает, что данная информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что поиски диверсантов активно ведутся на всей территории страны, и если такая большая группа находилась бы в Белоруссии, ее обязательно должны были обнаружить, "если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно в Украину", заявил Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что на территории Белоруссии задержаны 33 россиянина. Их обвиняют в организации провокаций перед выборами президента страны, которые должны состояться 9 августа.