Гордон заявил о согласии Лукашенко передать арестованных россиян Украине

Прокуратура Белоруссии сделает все возможное, в рамках закона, чтобы передать задержанных россиян и России и Украине.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, во время своего интервью «Радио Свобода», заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко выразил готовность передать задержанных в Белоруссии россиян украинской стороне. По его словам, Лукашенко лично сообщил ему о своем решении во время интервью. В частности, глава Белоруссии заявил, что прокуратура страны сделает все необходимые шаги, в рамках закона и имеющихся договоренностей с Россией и Украиной, для экстрадиции задержанных обеим странам, пишет Коммерсант.

Как ранее сообщал Капитал страны, состоялся телефонный разговор лидера Белоруссии Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого последний просил передать украинской стороне задержанных россиян, воевавших на Донбассе.