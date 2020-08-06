Гордон заявил о согласии Лукашенко передать арестованных россиян Украине
Прокуратура Белоруссии сделает все возможное, в рамках закона, чтобы передать задержанных россиян и России и Украине.
Украинский журналист Дмитрий Гордон, во время своего интервью «Радио Свобода», заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко выразил готовность передать задержанных в Белоруссии россиян украинской стороне. По его словам, Лукашенко лично сообщил ему о своем решении во время интервью. В частности, глава Белоруссии заявил, что прокуратура страны сделает все необходимые шаги, в рамках закона и имеющихся договоренностей с Россией и Украиной, для экстрадиции задержанных обеим странам, пишет Коммерсант.
Как ранее сообщал Капитал страны, состоялся телефонный разговор лидера Белоруссии Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого последний просил передать украинской стороне задержанных россиян, воевавших на Донбассе.
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Если Лукашенко в данном случае хоть одного российского гражданина отправит на Украину, то абсолютно однозначно для РБ следует ввести экономические санкции согласно которым ни один белорусский товар не подлежит экспорту в Россию! Если этому зарвавшемуся и обнаглевшему (как он считает всё нипочём), не доходит через голову, то пускай дойдёт через ......
Заигрался колхозник.. заигрался