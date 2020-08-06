В Бурятии начали диагностировать COVID-19 с помощью ИИ

Медики Бурятии получили возможность ускорить диагностику коронавируса при помощи нового оборудования и доступа к модели искусственного интеллекта.

Специалисты Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в Бурятии приступили к диагностике коронавируса при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Новое оборудование, которое помогает медикам поставить диагноз, поставлено властями региона, а модель ИИ разработана Лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка. Диагноз ИИ ставит на основе размещенных в системе 10 тыс. КТ-изображений, размеченных специалистами. Новое оборудование помогает медикам ставить более точные диагнозы и значительно ускоряет работу персонала, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что согласно последним данным в России общее количество зараженных коронавирусом достигло 871894 человек, выздоровело 676357 человек, скончалось 14606 пациентов.