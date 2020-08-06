В России может подорожать доставка товаров

Стоимость доставки может увеличиться до 600 рублей.

Роспотребнадзор планирует принять новые санитарные правила, касающиеся предоставления услуг россиянам. Так, согласно новому документу, который находится на рассмотрении ведомства, будет запрещено осуществлять совместную доставку продуктов питания и бытовой химии. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) выразили обеспокоенность новой инициативой. По словам представителей АКИТ, данное решение может увеличить стоимость доставки товара для населения. По их мнению, которым они поделились с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, направив ей соответствующее письмо, цена доставки возрастет в среднем до 600 рублей, пишут Известия.

Как ранее сообщал Капитал страны, власти страны хотят конфисковывать неподтвержденные доходы россиян в пользу Пенсионного фонда.