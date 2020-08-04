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Что поможет освободить мир от ядерного оружия?

04.08.2020 19:53
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Что поможет освободить мир от ядерного оружия?

Начало августа знаменует собой неприятную для науки годовщину первого и единственного применения ядерного оружия.

Семьдесят пять лет прошло со времени бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, в результате которых в регионе погибло более 200 000 человек. Риск ядерного конфликта сохраняется, и ядерное оружие существует в угрожающе больших количествах. В настоящее время мировой ядерный арсенал, 90% которого находится в Соединенных Штатах и России, включает в себя примерно 1335 тонн высокообогащенного урана и 13 410 боеголовок.

Поколение ученых, создавших ядерное оружие, несло с собой тяжелое бремя ответственности. Некоторые из них стали приверженцами кампании за разоружение. Другие помогли сформировать серию важных конференций и соглашений, начиная с Договора о нераспространении ядерного оружия (NPT) 1970 года, целью которого является предотвращение разработки или приобретения неядерными странами технологий производства оружия.

Но 50 лет ядерной дипломатии ясно дали понять: ядерные страны еще не готовы отказаться от своего оружия. Был достигнут прогресс в сокращении запасов, но эти страны одновременно вкладывают средства в обновление своих арсеналов, чтобы они продлились в этом столетии.

Так что же может убедить США, Россию, Францию, Великобританию, Китай, Индию, Пакистан, Израиль и Северную Корею начать полную ликвидацию своих запасов и никогда больше не соглашаться на разработку ядерного оружия?

Одной из идей, которая разрабатывалась в течение нескольких лет, и, по мнению ученых могла бы помочь, является подпсание нового соглашения о запрете ядерного оружия. Планируется, что Договор о запрещении ядерного оружия (TPNW), станет международным правом в следующем году - и ученые смогут сыграть свою роль в его успехе.

Актуальной задачей будет создание новой глобальной сети исследователей, обладающих знаниями по различным аспектам ядерной науки и техники. Договору еще предстоит создать официальный научно-консультативный механизм. Некоторые исследовательские группы, в частности Программа по науке и глобальной безопасности в Принстонском университете в Нью-Джерси, консультировали основателей договора по различным аспектам ядерной науки, таким как, например, как точно проверить, что запасы были окончательно уничтожены. Но потребуется более постоянная договоренность, при которой исследователи из разных стран могут предлагать и отвечать на запросы о консультациях, пишет Nature.

"Поскольку отношения между Россией и Соединенными Штатами ухудшились, многие формальные и неформальные сети ученых-ядерщиков, которые когда-то существовали между этими странами, в настоящее время практически не существуют", - говорит бывший министр энергетики США Эрнест Мониз. "Новая глобальная сеть будет иметь важное значение для обеспечения безопасности ядерных арсеналов, поскольку отсутствие связи увеличивает вероятность аварий и недоразумений, повышая риск применения ядерного оружия".

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