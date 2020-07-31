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Канадские ледяные шапки исчезают, подтверждая научный прогноз 2017 года

31.07.2020 19:32
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Канадские ледяные шапки исчезают, подтверждая научный прогноз 2017 года

Согласно спутниковым снимкам НАСА, ледяные шапки залива Св.Патрика на плато Хазен на северо-востоке острова Эллесмер в Нунавуте, Канада, исчезли. Ученые еще в 2017 году предсказывали это событие, а последние данные НАСА подтвердили точность их прогноза.

Марк Серрез, директор Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), заслуженный профессор географии в Университете Колорадо в Боулдере и ведущий автор работы, впервые ступил на ледяные шапки залива Святого Патрика в 1982 году, когда был молодым аспирантом. Он посетил ледяные шапки со своим коллегой Рэем Брэдли из Массачусетского университета.

«Когда я впервые посетил эти ледяные шапки, они казались постоянной составляющей ландшафта», - сказал Серрез. «Смотреть, как они исчезают менее чем за 40 лет, просто поражает».

В 2017 году ученые сравнили спутниковые данные усовершенствованного космического радиометра НАСА (ASTER) за июль 2015 года с вертикальными аэрофотоснимками, сделанными в августе 1959 года. Они обнаружили, что в период с 1959 по 2015 год ледяные шапки уменьшились лишь до пяти процентов от их прежней площади, заметно сократившись к 2014-2015 годам, в ответ на особенно теплое лето 2015 года. Ледяные шапки отсутствуют на снимках ASTER, сделанных 14 июля 2020 года.

Ледяные шапки залива Св. Патрика составляли половину группы маленьких ледяных шапок на плато Хазен, которые сформировались и, вероятно, достигли максимальных размеров во время Малого ледникового периода, возможно, несколько веков назад. Ледяные шапки Мюррея и Симмонса, составляющие вторую половину ледяных шапок на плато Хазен, расположены на большей высоте и поэтому сохраняются, хотя ученые предсказывают, что их гибель также неизбежна.

«Мы давно знаем, что с изменением климата последствия будут особенно заметны в Арктике», - сказал Серрез. «Но смерть этих двух маленьких шапок, которые я когда-то так хорошо знал, сделала изменение климата очень личным. Все, что осталось, это несколько фотографий и много воспоминаний».

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