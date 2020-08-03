За сутки в России обнаружено 5394 случая инфицирования коронавирусом

Всего в России зафиксировано 856264 инфицированных COVID-19.

За минувшие сутки в стране обнаружено 5394 инфицированных коронавирусом. Из них в Москве медики зафиксировали 693 случая заражения, в Подмосковье и Санкт-Петербурге выявили по 160 инфицированных.

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 856264 человек, выздоровело 653593 человека, скончалось 14207 пациентов.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 18 250 599 человек, выздоровело 11 451 699, скончалось 694 019.