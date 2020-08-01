В России не будут вводить новые налоги

Минэкономразвития опровергло слухи о введении новых налогов в стране.

Власти России не собираются вводить новые налоги. Такая возможность даже не обсуждается. С таким заявлением выступили в пресс-службе Министерства экономического развития, отвечая на распространившиеся слухи о том, что в стране планируется ввести единый оборотный налог, ставка которого будет установлена в размере 6,2% и который, по предположениям, заменил бы НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы в фонды и налог на имущество, пишет РИА Новости.

Подробнее о событии читайте в материале Капитала страны "Власти хотят отменить НДС и НДФЛ и ввести новый налог".