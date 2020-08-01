Количество смертей от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек

Общее количество зараженных в стране составило 845443 человека.

За минувшие сутки медики обнаружили 5462 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них 690 случаев зафиксировано в Москве, 149 - в Подмосковье, 161 - в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных в России составило 845443 человека, выздоровело 646524 пациента, скончалось 14058.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в мире инфицировано 17 852 947 человек, выздоровело 11 226 084 человека, скончалось 685 596.