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Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам

11.06.2020 12:55
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Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам

Сейчас донские предприниматели активно обращаются в налоговую службу за тем, чтобы воспользоваться региональными налоговыми льготами, которые предусмотрены областным законодательством.

Поправки в закон

В конце апреля Заксобранием Ростовской области было принято ряд поправок к Областному закону «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области». Суть в следующем: для компаний из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и работающих на «упрощенке», была сокращена ставка налога: с 6 % до 1 %. Кроме этого, до 5% была уменьшена ставка налога по системе «доходы минус расходы», а также в два раза снижена ставка на патент и ЕНВД.

Важно, что представители законодательной и исполнительной власти услышали мнение бизнеса, проинформировала вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова. На Дону налоговые льготы могут получить не только компании, имеющие ОКВЭД пострадавших отраслей в основных видах деятельности, но и те, у которых такие ОКВЭД указаны в качестве дополнительных. Это существенно расширяет доступ компаний к господдержке, ведь не редки случаи, когда фактическая деятельность компании отличается от указанной в ОКВЭД. Строгих требований на этот счёт в нашем законодательстве никогда не существовало.

Федеральный уровень

Вместе с этим, как отмечается, на федеральном уровне круг получателей господдержки оказался более узким. С подобной ситуацией пришлось столкнуться члену правления ТПП Ростовской области Татьяне Нечепаевой, являющейся гендиректором одной из ростовских туристических компаний.

Основной ОКВЭД, который был присвоен в своё время компании «Рейна-Тур НТВ» — деятельность вспомогательная, имеющая отношение к воздушному и космическому транспорту. В итоге ни на одну субсидию для турфирм как представителей одной из наиболее пострадавших отраслей компания претендовать не может.

— Финансовая ситуация сложная, и субсидия, в частности, на выплату заработной платы очень бы помогла. У меня порядка 130 работников, — рассказала Татьяна Нечепаева.

Сегодня на уровне правительства рф обсуждается инициатива Минэкономразвития, позволяющая субъектам МСП до 1 июля 2020 года уточнить основной ОКВЭД и претендовать на господдержку. По словам предпринимателя, работу по изменению основного ОКВЭД они уже начали.

Донские законодатели также не ограничили возможность воспользоваться налоговыми льготами в зависимости от категории и организационно-правовой формы бизнеса. В Ростовской области ставки налогов по упрощенной системе налогообложения снижены не только для субъектов МСП, но и для некоммерческих организаций, входящих в список наиболее пострадавших отраслей.

Еще одна хорошая новость - ставка налога на имущество снижена с 2,2 % до 1,1 %. Получить возможность воспользоваться данной льготой смогут собственники торговых центров, помещений в них, производители тепличной овощной продукции, а также владельцы гостиниц.

От первого лица: Максим Колесниченко, собственник французской булочной «М' сье Макс» рассказывает, что его компания в начале мая подала заявку в налоговую службу для того, чтобы воспользоваться региональной налоговой льготой. 26 мая налоговики пришли с проверкой документации и сейчас компания в ожидании решения.

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