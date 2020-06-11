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Билеты на поезда в Крым по новым направлениям начнут продавать с 11 июня

11.06.2020 00:06
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Билеты на поезда в Крым по новым направлениям начнут продавать с 11 июня

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Так, уже летом этого года первые поезда отправятся в Крым из Кисловодска и Екатеринбурга. Также поезда начнут курсировать из Санкт-Петербурга в Симферополь и Евпаторию.

Приобрести билеты на эти маршруты можно будет начиная с четверга 11 июня. В ведомстве отметили, что поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны, передает russian.rt.

Ранее сообщалось о том, что глава Крымской Республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что туристы из России смогут приехать на отдых в регион с 1 июля.
Напомним, что прямое ж/д сообщение с Крымским полуостровом появилось в конце 2019 года, этому способствовало завершение строительства Крымского моста.

Первый пассажирский поезд «Таврия» (№7/8), проехавший по Крымскому мосту, отправился в 14:00 мск из Петербурга в Севастополь 23 декабря 2019 года.

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