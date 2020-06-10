Ученые создали прозрачные, дышащие маски для лица

Швейцарская компания Hmcare разработала HelloMask - прозрачную медицинскую маску, которая позволяет медработникам более естественно общаться с пациентами.

Женевский стартап Hmcare привлек 1 млн швейцарских франков ($1,05 млн) для финансирования производства таких масок.

Даже тонкие маски могут быть неудобны для ношения, особенно после многих часов использования, но самая большая проблема заключается в том, чтобы найти способ сделать их менее безличными.

В компании Hmcare сообщили, что HelloMask поможет удовлетворить острую потребность в медицинской помощи для улучшения вербального и невербального общения в медицинских учреждениях, уменьшая «страх и стресс», вызванные анонимностью лиц, осуществляющих уход, носящих средства индивидуальной защиты.

По словам представителей компании, HelloMask позволяет полностью видеть лицо и выражение лица пользователя, обеспечивая при этом воздухопроницаемость и защиту от патогенных микроорганизмов.

Фото: EPFL

Представители компании сообщили, что не раз видели потребность в прозрачной маске, работая в госпитале для детей и при лечении пациентов во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2015 году. А пандемия Covid-19 «подчеркнула» необходимость прозрачной маски.

HelloMask может также облегчить для медицинских работников общение с глухими и слабослышащими пациентами, которые зависят от чтения по губам, а также имеет потенциал для более широкого использования населением.

Маска была разработана с использованием технологии, созданной швейцарской лабораторией материаловедения Empa и Центром EssentialTech в Политехнической школе Лозанны (EPFL). Это одноразовая маска, разработанная как медицинское устройство класса 1, и она почти полностью биоразлагаема.

Сделанные из органического материала на основе биомассы, прозрачные маски будут экологически чистыми и биоразлагаемыми. Фото: EPFL

«Мы уже имели значительный интерес к HelloMask со стороны людей и учреждений в различных сферах жизни. Доказано, что сочувствие и доверие оказывают положительное влияние на самочувствие и выздоровление пациента. Улыбка и взгляд часто говорят более убедительно, чем слова. HelloMask делает это возможным», - сказал Тьерри Пелет, который является генеральным директором HMCARE SA и руководителем проекта HelloMask.

Представители Hmcare надеются, что маски появятся на рынке уже в начале 2021 года, пишет siliconrepublic.com.