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Коронавирус

В РФ тарифы на услуги ЖКХ могут не повысить с 1 июля

10.06.2020 17:03
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В РФ тарифы на услуги ЖКХ могут не повысить с 1 июля

Владимир Якушев считает, что снижение доходов граждан и потеря работы на фоне эпидемии коронавируса могут негативно сказаться на своевременности оплаты за пользование услугами ЖКХ.

В среду глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции "ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения" сообщил, что ведомство рассматривает предложение отказаться от индексации тарифов за жилищно-коммунальные услуги, которая проходит каждый год 1 июля. По его словам, снижение доходов российских граждан и потеря работы на фоне эпидемии новой коронавирусной инфекции могут негативно сказаться на своевременности оплаты за пользование услугами ЖКХ, пишет ТАСС.

Справка

Ранее депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил правительству Российской Федерации оставить индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии этого года на уровне 2019 года.

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