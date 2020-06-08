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США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию

08.06.2020 23:54
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США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию

Специальный представитель Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил о том, что США и РФ обсудят контроль над вооружениями в этом месяце.

«Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров по ядерному оружию в июне», - сообщил Биллингсли на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что Китай также пригласили на переговоры США и России. Но, по его словам, пока не ясно, примет ли китайская сторона данное предложение.
В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте США прежде сообщило, что США и РФ отправят высокопоставленных официальных лиц в Вену 22 июня для нового раунда переговоров по контролю над вооружениями.

Источник агентства не исключил того, что в ходе переговоров будет обсуждаться возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ- III), если РФ удастся вовлечь КНР, сообщает РБК.
Как пишет газета «Известия», 8 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за ведение диалога с Российской Федерацией и обсуждение таких вопросов, как контроль над вооружениями.

Новый договор СНВ-III (вступил в силу 5 февраля 2011 года) был подписан экс-президентами РФ и Соединенных Штатов Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 г в Праге. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением на 5 лет. Документ сменил договор СНВ-I, который вступил в силу в декабре 1994 г (установленный срок его действия составил 15 лет). СНВ-3 (договор сменил истёкший в декабре 2009 года СНВ-I) истекает в 2021 г, однако по согласию сторон он может быть продлен еще на 5 лет.

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