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Ученые создали первую глобальную карту камнепадов на Луне

08.06.2020 21:40
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Ученые создали первую глобальную карту камнепадов на Луне

Исследователи из Института исследований солнечной системы имени Макса Планка (MPS) в Германии и ETH Zurich проанализировали архив из более чем двух млн изображений поверхности земного спутника и представили первую глобальную карту камнепадов на Луне.

На снимке: падающий валун оставил четкий след на поверхности Луны. NASA

Статья с результатами исследования была опубликована в научном журнале Nature Communications.

«Подавляющее большинство смещенных валунов на Луне имеют диаметр от 7 до 10 метров», – рассказал Валентин Биккель из MPS и ETH Zurich, один из авторов нового исследования.

Он также добавил, что прежде космические зонды, изучавшие земной спутник, не могли обнаружить столь маленькие объекты.

Только в 2010 году, когда был запущен орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, появились снимки всей лунной поверхности с необходимым пространственным разрешением и охватом.

В результате была создана карта лунной поверхности между 80 градусами северной и южной широты, которая показывает 136 610 камнепадов.

«Впервые данная карта позволяет нам систематически анализировать возникновение и причины камнепадов на другом небесном теле», - отметил исследователь Урс Молл из MPS.

Прежде исследователи полагали, что лунные землетрясения были причиной передвижения валунов. Но новая глобальная карта камнепадов показывает, что удары астероидов по всей вероятности, играют в этом гораздо более важную роль. Скорее всего, они прямо либо косвенно ответственны за более чем 80% всех наблюдаемых камнепадов на спутнике.

«Большинство камнепадов происходит вблизи стен кратеров», - отмечает профессор Саймон Лоу из ETH Zurich. Некоторые валуны смещаются вскоре после удара, другие гораздо позже. Исследователи предположили, что удары вызывают сеть трещин, которые распространяются в нижележащей породе.

Таким образом, некоторые участки поверхности могут быть нестабильными даже после очень длительных периодов времени, пишет eurekalert.org.

На этой карте Луны показаны все обнаруженные горячие точки камнепадов на спутнике в виде оранжево-красных пятен. Изображение было получено с помощью камеры Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) NASA.

Удивительно, но даже в самых древних лунных ландшафтах, сформировавшихся до 4 млрд лет назад или даже ранее, можно обнаружить следы камнепадов. Поскольку такие отпечатки обычно исчезают через несколько миллионов лет, эти поверхности, по-видимому, все еще подвержены эрозии в результате камнепада, даже через миллиарды лет после их образования.

«По-видимому, такое воздействие влияет и изменяет геологию региона в течение очень длительного времени», - отмечает Бикель.

Там, где камнепады не связаны с кратерами, вероятно их сейсмическое или вулканическое происхождение. К примеру, исследователи обнаружили камнепады вблизи тектонических трещин и вулканических выбросов.

Таким образом, новая глобальная карта может помочь идентифицировать неизвестные сейсмически активные регионы. Для будущих роботизированных или даже экипажных полетов на Луну такие регионы могут оказаться потенциально сложными, считают ученые.

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