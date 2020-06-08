Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $43

6 июня страны-участницы ОПЕК+ и государства, не входящие в организацию, договорились еще на один месяц продлить снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent подорожала на 1,77%, достигнув отметки $43,05 за баррель. Цена фьючерсов американского сорта WTI с поставкой в июле выросла на 1,44%, до $40,11 за баррель. Отмечается, что данные значения стали самыми высокими с 6 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 8 июня, пишет РИА Новости.

Справка

6 июня состоялся саммит стран-участниц ОПЕК+ и государств, которые не входят в организацию. По итогам заседания экспортеры нефти приняли решение еще на один месяц продлить снижение добычи сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Ожидается, что такая мера позволит сбалансировать спрос и предложение на нефтяном рынке.