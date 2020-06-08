Власти могут пересмотреть политику найма мигрантов на работу

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение гражданам РФ, а не мигрантам при найме на работу.

В связи с тем, что многие работодатели стремятся принять на работу мигрантов, которые готовы согласиться на выполнение своих трудовых обязанностей за меньшие деньги, чем граждане России, политику в сфере привлечения мигрантов к работе нужно пересмотреть. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

При этом, как сообщают Известия, власти уже рассматривают данный вопрос. Так, группа по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента рассматривает возможность введения в нашей стране специальных законодательных норм, которые будут регламентировать прием мигрантов на работу и обяжут работодателей при найме отдавать предпочтение гражданам России.

Как ранее сообщал Капитал страны, Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с инициативой наделить мигрантов правом получать пособия. Отмечается, что власти готовы менять законодательство под иностранную рабочую силу и платить ей средства из налогов россиян, но решительно отказывается начать депортации и вывоз «лишних» иностранцев из России.