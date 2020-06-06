Россия ответит на высылку дипломатов из Чехии

История с высылкой российских дипломатов из Чехии является гнусной провокацией.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия обязательно ответит на высылку двух дипломатов из Чехии. По его словам, высылка российских сотрудников диппредставительства "является гнусной и подлой провокацией". Ранее власти Чехии выслали из страны двух российских дипломатов. Их обвинили в том, что они угрожали отравить нескольких чешских политиков рицином.

Справка:

Рицин представляет собой белковый яд растительного происхождения. Это белый порошок без запаха хорошо растворимый в воде. Он чрезвычайно ядовит, а особенно в виде аэрозоля, для человека средняя смертельная доза рицина (ЛД50) составляет 0,3 мг/кг перорально. При этом яд не проникает через кожу, его необходимо ввести в кровь или легкие человека. Рицин в 6 тысяч раз более ядовит, чем цианистый калий. Для того, чтобы убить человека достаточно небольшой дозы, размером с булавочную головку.