Госдеп США призвал Россию «убраться» с Ближнего Востока

Россия играет «деструктивную роль» в регионе.

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер выступил с заявлением о том, что России следует убраться с Ближнего Востока, так как у страны в регионе слишком «деструктивная роль». Также, он счел ошибкой расчет Администрации бывшего американского лидера Барака Обамы на то, что Россия «завязнет» в сирийском конфликте. Ведь Москве удалось переломить ход войны и защитить режим сирийского лидера Башара Асада, который в настоящее время является действующим президентом Сирии, пишет ТАСС.

В МИД России ответили на слова Шенкера. По словам собственного источника РИА Новости в ведомстве, заявление помощника госсекретаря США является полной глупостью. При этом собеседник отметил, что в Госдепе США очень низко упал уровень профессиональной подготовки кадров.