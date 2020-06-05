В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова

Юкио Касияма обратился с призывом к властям страны «отобрать» четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Статья соответствующего содержания была опубликована на интернет-портале Wedge Infinity.

Реакция сетей

В публикации политолог выражает свое недовольство по отношению к политике, которой придерживается Токио относительно вопроса Южных Курил. По его словам, идея о возвращении двух островов «вредна и бесплодна», поэтому «возвращать» надо все четыре.

Статья вызвала бурную реакцию среди пользователей, большинство из которых выразило сомнение относительно реальности идеи Касиямы.

«Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!» - цитирует РИА Новости пользователя hc850able.

«Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что «северные территории» принадлежат ей. Вот и все», - пишет Geraosan Haruko.

О чем речь

В течение долгого времени Япония ведет спор с Россией относительно четырех островов. Проблема состоит в том, что между странами до сих пор не заключен мирный договор. Токио, заявляя свои претензии на Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, опирается на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Со своей стороны Россия заявляет, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва подчеркивает: российский суверенитет над островами, который имеет международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.