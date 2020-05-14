Лукашенко требует снижения цены на поставляемый из России газ

Белоруссия требует снижения стоимости российского топлива до той цены, по которой российский газ уходит в Германию.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, по полученной им информации, продает газ Германии по цене до $70: $65-68 за тыс. куб м. В то же время Белоруссия получает российский газ по цене в $127. Поэтому, Белоруссия будет настаивать на снижении цен на российское топливо. С таким заявлением Лукашенко выступил во время совещания с премьер-министром страны Сергеем Румасом, пишет ТАСС.