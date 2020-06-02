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Ученые нашли самый чистый воздух на земле

02.06.2020 20:28
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Ученые нашли самый чистый воздух на земле

Американские специалисты полагают, что они нашли самый чистый воздух в мире, свободный от частиц, вызванных человеческой деятельностью. Он расположен по Южному океану, который окружает Антарктиду.

В первом в своем роде исследовании биоаэрозольного состава Южного океана исследователи из Университета штата Колорадо определили область атмосферы, которая остается неизменной в результате деятельности человека.

Погода и климат тесно связаны, связывая каждую часть мира с другими регионами. Поскольку климат быстро меняется из-за человеческой деятельности, ученые и исследователи изо всех сил пытаются найти угол Земли, незатронутый людьми.

Однако профессор Соня Крейденвейс и ее команда подозревали, что воздух над Южным океаном будет меньше всего затронут людьми и пылью с континентов мира.

Исследователи обнаружили, что воздух в пограничном слое, который питает нижние облака над Южным океаном, был свободен от аэрозольных частиц, образующихся в результате деятельности человека, включая сжигание ископаемого топлива, посадку определенных культур, производство удобрений и удаление сточных вод, или поступающих из других источников из стран по всему миру.

Исследователи решили изучить то, что находилось в воздухе и откуда оно появилось, используя бактерии в воздухе в качестве диагностического инструмента для определения свойств нижней атмосферы.

Исследователь и соавтор исследования Томас Хилл объясняет:

«Аэрозоли, контролирующие свойства облаков SO (Южный океан), тесно связаны с биологическими процессами в океане, и что Антарктида, по-видимому, изолирована от рассеивания на юг микроорганизмов и отложения питательных веществ из южных континентов. Поэтому, в целом, это говорит о том, что SO является одним из очень немногих мест на Земле, на которые антропогенная деятельность оказала минимальное воздействие».

Ученые взяли пробы воздуха на уровне морской границы - той части атмосферы, которая имеет прямой контакт с океаном, - на борту исследовательского судна, направляющегося на юг к кромке антарктического льда из Тасмании, Австралия. Затем ученые исследовали состав микробов в воздухе, которые обнаруживаются в атмосфере и часто рассеиваются ветром на тысячи километров.

С помощью секвенирования ДНК, отслеживания источников и обратной траектории ученый и первый автор Джун Уэтаке обнаружил, что происхождение микробов происходит из океана.
Исходя из бактериального состава микробов, исследователи пришли к выводу, что аэрозоли от отдаленных массивов суши и человеческой деятельности, такой как загрязнение или выбросы в почву, вызванные изменениями в землепользовании, не распространялись на юг и в воздух.

Ученые говорят, что результаты показывают резкое отличие от всех других исследований океанов как в северном полушарии, так и в субтропиках, которые обнаружили, что большинство микробов происходило с континентов с помощью ветра. Они назвали этот район «поистине нетронутым».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха уже является глобальным кризисом в области общественного здравоохранения и ежегодно убивает семь миллионов человек, ведь загрязнение воздуха повышает риск сердечных заболеваний, инсульта и рака легких.

Организация здравоохранения заявила, что более 80% людей, живущих в городских районах, которые проводят мониторинг загрязнения воздуха, подвергаются воздействию уровней качества воздуха, которые превышают нормативные пределы ВОЗ, а страны с низким и средним уровнем дохода страдают от самых высоких уровней воздействия.

Однако, как показали исследования, загрязнение воздуха может пересекать географические границы и затрагивать людей за сотни миль от места его возникновения, пишет CNN.

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