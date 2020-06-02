Мантуров: запасы товаров в магазинах будут постепенно сокращаться

В настоящее время ритейлеры имеют запасы товаров, которых хватит на 3-4 месяца.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о ситуации с запасами товаров в российских магазинах. По его словам, в марте, когда наблюдался ажиотажный спрос на потребительские товары, граждане скупили 21-дневный запас ритейлеров буквально за два дня, было принято решение увеличить минимальный объем запасов до 60 дней. Тем не менее, магазины даже "немного перестарались" сделав запасы, которых хватит на 3-4 месяца. Однако, в последнее время спроса подобного мартовскому не ожидается, и запасы товаров в магазинах будут постепенно снижаться, возвращаясь к плановому уровню, пишет РИА Новости.

При этом по данным Росстата на 8 мая, которые публиковал Капитал страны, в России ускорился рост цен на продовольственные товары и лекарства. Так, в апреле цены на продукты повысились в среднем на 3,5%, а на лекарства – на 9,8%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 3,1%.