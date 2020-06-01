Эксперт заявил, что у России будет особая роль в мировой экономике после пандемии

В разговоре с РИА Новости экс-министр энергетики и климата Великобритании, а сегодня исполнительный председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер заявил, что в период восстановления мировой экономики Россия может сыграть важнейшую роль.

По словам эксперта, у нашей страны есть преимущества, которые позволят ей сыграть ключевую роль в процессе восстановления мировой экономики. В частности, речь идет о человеческом капитале, финансовых ресурсах, а также природном потенциале. Благодаря этому, как поясняет Баркер, будут развиваться крупномасштабные проекты в возобновляемой энергетике и новаторские низкоуглеродные технологи. Также появится возможность противостоять глобальному потеплению.

Все это, по словам собеседника агентства, послужит фундаментом для экономики: «…Они улучшат качество воздуха, которым мы дышим, повысят качество нашей жизни и снизят риск климатических катастроф. Они также могут поддерживать новые предприятия и обеспечить создание новых рабочих мест».

Баркер также отмечает, что в сегодняшних условиях размышлять о новых возможностях сложно. Тем не менее, у России будет возможность сыграть важнейшую роль в восстановлении мировой экономики.

En+ Group также подчеркнул, что противостояние коронавирусу является серьезным испытанием для всего бизнеса, однако выводы, которые делаются, позволят выработать иммунитет от «вторых волн» вирусов. В этом плане, как подчеркивает эксперт, важным моментом является тот факт, что благодаря опыту борьбы с «невидимым врагом» можно будет мобилизоваться для противостояния другой глобальной угрозе — антропогенному изменению климата.