Эксперт заявил, что у России будет особая роль в мировой экономике после пандемии
В разговоре с РИА Новости экс-министр энергетики и климата Великобритании, а сегодня исполнительный председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер заявил, что в период восстановления мировой экономики Россия может сыграть важнейшую роль.
По словам эксперта, у нашей страны есть преимущества, которые позволят ей сыграть ключевую роль в процессе восстановления мировой экономики. В частности, речь идет о человеческом капитале, финансовых ресурсах, а также природном потенциале. Благодаря этому, как поясняет Баркер, будут развиваться крупномасштабные проекты в возобновляемой энергетике и новаторские низкоуглеродные технологи. Также появится возможность противостоять глобальному потеплению.
Все это, по словам собеседника агентства, послужит фундаментом для экономики: «…Они улучшат качество воздуха, которым мы дышим, повысят качество нашей жизни и снизят риск климатических катастроф. Они также могут поддерживать новые предприятия и обеспечить создание новых рабочих мест».
Баркер также отмечает, что в сегодняшних условиях размышлять о новых возможностях сложно. Тем не менее, у России будет возможность сыграть важнейшую роль в восстановлении мировой экономики.
En+ Group также подчеркнул, что противостояние коронавирусу является серьезным испытанием для всего бизнеса, однако выводы, которые делаются, позволят выработать иммунитет от «вторых волн» вирусов. В этом плане, как подчеркивает эксперт, важным моментом является тот факт, что благодаря опыту борьбы с «невидимым врагом» можно будет мобилизоваться для противостояния другой глобальной угрозе — антропогенному изменению климата.
Справка "Капитала страны": Исполнительный председатель совета директоров En+ Group (управляет активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях) лорд Грегори Баркер – бывший министр энергетики и климата Великобритании. Имеет давние и тесные связи с российским бизнесом. В частности, в начале 2000-х гг. занимал должность руководителя отдела по связям с инвесторами в «Сибнефти». Является автором плана вывода из-под американских санкций компаний РУСАЛа и En+ (тот самый «План Баркера»).
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