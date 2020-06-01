Посольство в США призвало россиян избегать мест акций протеста

01.06.2020 23:58 Комментарии

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах настоятельно рекомендовало соотечественникам, которые находятся в США избегать тех мест, где проводятся протестные акции, а также воздержаться от посещения городов, охваченных массовыми беспорядками.

В российском диппредставительстве обратились к гражданам РФ с просьбой, немедленно информировать консульский отдел посольства в случае происшествий, передает russian.rt.com. Накануне в ряде американских СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов действовать жёстче с протестующими. В Белом доме также сообщили, что будут направлены дополнительные силы для подавления беспорядков, которые сопровождаются погромами и мародерством. Напомним, массовые акции протеста в Соединенных Штатах начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота). Волна протестов и беспорядков прокатилась по американским городам после гибели от рук сотрудника полиции афроамериканца Джорджа Флойда.