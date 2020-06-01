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Президенты России и США провели телефонные переговоры

01.06.2020 19:42
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Президенты России и США провели телефонные переговоры

Президенты договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По данным Кремля главы государств обсудили меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом, проблемы стратегической стабильности, сделку ОПЕК+, перспективы сотрудничества в космосе, а также проведение саммита G7, на который США, как председательствующая страна, планирует пригласить Россию, Австралию, Индию и Республику Корея, пишет ТАСС.

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