Президент может назвать дату голосования по Конституции на этой неделе

Предположительно, голосование может состояться 1 или 8 июля.

Президент России Владимир Путин может назвать дату голосования по внесению поправок в Конституцию России уже на этой неделе. Об этом сообщили Ведомостям несколько источников, знакомых с ситуаций. Тем не менее, они называют разные даты проведения мероприятия. Так, сообщается, что всеобщее голосование может пройти или 1 или 8 июля. А по уверению одного из источников, голосование по Конституции пройдет 1 июля, а предварительное голосование начнется с 25 июня, после проведения Парада Победы, назначенного на 24 июня.