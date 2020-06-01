Песков подтвердил отсутствие диалога с Грузией и Украиной

Президент Путин уважает братские народы Грузии и Украины и поздравляет их со всеми праздниками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет диалога с Грузией и Украиной на высшем уровне и развития контактов глав государств не наблюдается. Об этом политик сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24". Песков выразил сожаление по этому поводу и напомнил, что президент России Владимир Путин уважает и постоянно поздравляет братские народы Украины и Грузии со всеми совместными праздниками, пишет ТАСС.