Банки приступили к выдаче кредитов под 2% на поддержку занятости

В России стартовала новая программа кредитования бизнеса, воспользоваться которой могут как небольшие, так и крупные компании, пострадавшие от коронавируса. Аналогичная возможность будет и у социально-ориентированных НКО.

По распоряжению президента

Как пишет РИА Новости, банки планируют, что таких кредитов будет выдано до 250 миллиардов рублей. Ранее о запуске с первого июня специальных кредитов под два процента объявил президент России Владимир Путин. Был обозначен и срок погашения кредита: первое апреля 2021 года.

В случае, если за весь срок действия кредита компания будет сохранять занятость на уровне 90% и более от текущей штатной численности, то после того, как закончится срок кредита, то сам кредит и проценты по нему будут списаны в полном объеме. Соответствующие расходы будет брать на себя государство.

Также, как отмечается, по кредитным договорам предусматривается госгарантия ВЭБа, объем которой будет составлять 85% от суммы кредита. Благодаря этому банки смогут расширить предоставление такого займа.

Кто войдет в программу

В данную программу в максимально быстрые сроки планируется включить все банки, уже участвующие в программе беспроцентных зарплатных кредитов. А таких сейчас порядка пятидесяти. Также дополнительно участниками данной программы смогут стать любые другие банки, рейтинг которых не меньше «А», либо те, как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, у кого будет поручительство госкорпорации малого и среднего бизнеса.

В правительственном распоряжении говорится, что, согласно правилам предоставления субсидий по кредитам под два процента, банкам, которые участвуют в программе, планируется выделить 5,7 миллиарда рублей, которые будут направлены на возмещение недополученных доходов. В общей сложности сумма выданных займов должна быть не меньше 248 миллиардов рублей.

Кто уже запустил программу

Сбербанк стал одним из первых, кто не стал дожидаться официального запуска программы, и уже одобрил порядка тысячи заявок от компаний, сумма которых составила 1,8 миллиарда рублей. Однако средства будут поступать на счета после того, как программа будет официально запущена. К программе также присоединились ВТБ и Промсвязьбанк. Представители организаций прогнозируют «значительный объем обращений и кредитования».