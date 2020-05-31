В РФ число инфицированных COVID-19 превысило 400 тысяч человек

Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России достигло 405843 человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции COVID-19 сообщили, что за прошедшие сутки российские медики зафиксировали 9268 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2595 инфицированных выявлено в Москве, 757 - в Подмосковье, 369 - в Санкт-Петербурге, 301 - в Нижегородской области.

Согласно данным штаба, за все время эпидемии COVID-19 в Российской Федерации общее количество заразившихся достигло 405843 человек, 171883 пациента выздоровело, 4693 человека умерло от осложнений.