В Ленобласти разработают план восстановления экономики после пандемии

Глава региона Александр Дрозденко распорядился представить план в срок до 20 июня, в котором будут учтены первоочередные мероприятия, направленные на экономическое развитие региона, основополагающие задачи проекта Стратегии-2030 и госпрограммы.

Планы на будущее

Во время заседания правительства, которое проходило в режиме онлайн, Дрозденко подчеркнул, что из-за вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией, не нужно забывать о нацпроектах, которые также необходимо реализовывать.

«Эти задачи никто не отменял, и мы должны выйти на запланированные показатели. Мы видим, что у нас будут некоторые сбои, связанные с ограничениями, но по большинству направлений мы эффективно работали», – цитирует РИА Новости главу Ленобласти.

Для восстановления экономики, как пояснил Дрозденко, в срок до 20 июня представить план регионального уровня, где будет представлена стратегия по восстановлению экономики, а также занятости и доходов населения регионов на этот и предстоящий годы.

В документе соответствующего содержания будут объединены задачи, которые уже реализуются по Плану первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики. В нем также будут учитываться важнейшие задачи и проекты Стратегии 2030, а также ресурсы государственных программ и региональных проектов.

Точки роста

То есть, по сути, план, о котором идет речь, будет являться основой для так называемого «перезапуска» реализации Стратегии, которая будет учитывать обновленные цели и новые условия.

«Пока я не вижу пессимистичного прогноза восстановления экономики Ленинградской области. Уже сегодня «открытость» нашей экономики – 90%, всего 10,2% предприятий, которые не работают», – резюмировал Дрозденко.

Глава области также отметил, что у региона есть все возможности для восстановления, однако для преодоления последствий кризиса необходимо проводить системную круглосуточную работу и заниматься поиском точек роста в каждой отрасли, оказывая им поддержу.

Ситуация с COVID-19 в регионе

Согласно последней информации, на сегодняшний день в Ленинградской области официально зафиксировано 2 660 случаев заболевания коронавирусом, что представляет 0,05% от общего количества заболевших. С летальным исходом – 11 случаев. Выздоровевших – 1 294 человек. По проценту восстановление находится на уровне 48.65%.

Власти региона предприняли ряд мер, направленных на поддержку населения и бизнеса. в частности, порядка 30 млн рублей из регионального бюджета было направлено на прямые выплаты для безработных и самозанятых.